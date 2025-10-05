Наибольшую активность проявили представители Западно-Казахстанской области — от региона поступило 110 заявок. Всего конкурс охватывает семь номинаций, среди которых самой популярной стала «Лучший социальный работник организации надомного обслуживания». В этой категории было подано 336 заявок.

В Казахстане завершился приём заявок на участие в республиканском конкурсе «Лучший работник системы социальной защиты и лучший социальный проект». Об этом сообщается на сайте минтруда и соцзащиты РК.

В общей сложности со всех регионов страны была подана 1041 заявка. С 1 октября на онлайн-платформе www.qamqor.enbek.kz стартовал следующий, не менее важный этап – народное онлайн-голосование за номинантов, прошедших региональный отбор.

Конкурс проходит в рамках объявленного в стране Года рабочих профессий и призван подчеркнуть значимость труда социальных работников, а также привлечь внимание к их важной и благородной деятельности.

Полное распределение заявок по номинациям:

Лучший социальный работник организации надомного обслуживания – 336 заявок;

– 336 заявок; Лучший социальный работник Центра оказания специальных социальных услуг – 206;

– 206; Лучший работник Центра трудовой мобильности (карьерного центра) – 215;

– 215; Лучший социальный проект – 95;

– 95; Лучший социальный педагог – 122;

– 122; Лучший государственный социальный инспектор – 38;

– 38; Лучший работник медико-социальной экспертизы – 29.

До 5 октября включительно каждый казахстанец может принять участие в онлайн-голосовании и поддержать понравившегося кандидата. Голосование проходит с использованием ЭЦП — отдать голос можно только один раз и только за одного участника.

Итоги голосования будут учтены республиканской комиссией при выборе победителей. Для обеспечения объективности и прозрачности отбора в состав жюри вошли депутаты, общественные деятели и признанные эксперты в области социальной защиты.

Торжественная церемония награждения состоится 24 октября в Астане, в канун Дня работников системы социальной защиты.