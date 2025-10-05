В Казахстане завершился приём заявок на участие в республиканском конкурсе «Лучший работник системы социальной защиты и лучший социальный проект». Об этом сообщается на сайте минтруда и соцзащиты РК.
В общей сложности со всех регионов страны была подана 1041 заявка. С 1 октября на онлайн-платформе www.qamqor.enbek.kz стартовал следующий, не менее важный этап – народное онлайн-голосование за номинантов, прошедших региональный отбор.
Конкурс проходит в рамках объявленного в стране Года рабочих профессий и призван подчеркнуть значимость труда социальных работников, а также привлечь внимание к их важной и благородной деятельности.
Наибольшую активность проявили представители Западно-Казахстанской области — от региона поступило 110 заявок. Всего конкурс охватывает семь номинаций, среди которых самой популярной стала «Лучший социальный работник организации надомного обслуживания». В этой категории было подано 336 заявок.
Полное распределение заявок по номинациям:
- Лучший социальный работник организации надомного обслуживания – 336 заявок;
- Лучший социальный работник Центра оказания специальных социальных услуг – 206;
- Лучший работник Центра трудовой мобильности (карьерного центра) – 215;
- Лучший социальный проект – 95;
- Лучший социальный педагог – 122;
- Лучший государственный социальный инспектор – 38;
- Лучший работник медико-социальной экспертизы – 29.
До 5 октября включительно каждый казахстанец может принять участие в онлайн-голосовании и поддержать понравившегося кандидата. Голосование проходит с использованием ЭЦП — отдать голос можно только один раз и только за одного участника.
Итоги голосования будут учтены республиканской комиссией при выборе победителей. Для обеспечения объективности и прозрачности отбора в состав жюри вошли депутаты, общественные деятели и признанные эксперты в области социальной защиты.
Торжественная церемония награждения состоится 24 октября в Астане, в канун Дня работников системы социальной защиты.