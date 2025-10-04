В некоторых регионах ожидается пыльная буря.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 5 октября

По данным РГП «Казгидромет», 5 октября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, температура воздуха днем до 23 градусов тепла, ночью +10.

Пыльная буря ожидается в Атырауской области. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью +12.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью до 7 градусов мороза.

В Мангыстауской области ожидается пыльная буря, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +23 градуса, ночью +11.