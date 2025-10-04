Для поступающих в медвузы повысили проходной балл и сократили коммерческий набор.

Министерство здравоохранения усилило требования к поступающим, сбалансировало учебную нагрузку вузов в зависимости от инфраструктуры и кадрового потенциала, а также расширило возможности подготовки специалистов педиатрического профиля.

Грантовая политика

В текущем году по 49 специальностям выделено 2700 образовательных грантов на медицинские специальности бакалавриата. Освоено 2536 мест, еще 131 грант перераспределен среди абитуриентов по итогам конкурсного отбора. В рамках квот предоставлено 33 гранта: 20 – для иностранных граждан и 13 – для социально уязвимых категорий населения.

Сокращение коммерческого набора

Для оптимизации учебной нагрузки и улучшения качества практической подготовки в ряде вузов сокращен прием студентов на платной основе. В 2025 году он составил 4973 абитуриента.

Повышение проходного балла

С 2025 года минимальный пороговый балл для поступления повышен на 10 пунктов – до 70. Для поступающих по госзаказу установлен минимальный уровень не ниже 100 баллов. Введены внутренние конкурсы для отбора наиболее мотивированных и талантливых студентов. Для иностранных граждан, поступающих в казахстанские медвузы, впервые введено обязательное требование наличия сертификата, подтверждающего знание английского языка.

Интернатура и резидентура

В этом году внедрены 6 направлений интернатуры, охватывающих терапию, педиатрию, хирургию и другие клинические дисциплины. Всего распределено 4356 студентов, из них почти половина – для подготовки врачей общей практики. Интернатура является обязательным этапом практической подготовки, формирующим клинические навыки будущих специалистов.

На уровне резидентуры государством ежегодно выделяется 2500 грантов. Учитывая высокий спрос на специалистов педиатрического направления и необходимость укрепления службы охраны здоровья детей в 2025 году впервые расширен спектр специальностей педиатрического профиля – открыто 14 новых направлений и выделено 188 грантов для подготовки детских врачей.

Научная подготовка

Для развития медицинской науки по программам магистратуры и докторантуры PhD государством выделены 325 грантов для магистрантов и 160 грантов для докторантов.

Новшества в образовательной сфере направлены на формирование качественного кадрового резерва системы здравоохранения, повышение конкурентоспособности выпускников и обеспечение страны высокопрофессиональными медицинскими