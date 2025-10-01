В аварии пострадали двое пассажиров, обе женщины 1993 и 1984 годов рождения. Одна из пациенток от полученных травм скончалась в больнице ещё 23 сентября. Женщина 1993 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью. Вторая пациентка находилась в коме.

Авария произошла 23 сентября в 11:45. Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь по улице Маншук Маметовой при повороте налево в сторону улицы Абубакира Кердери не пропустил Toyota Mark X. В результате столкновения пассажиры Chevrolet Cobalt получили травмы. В аварии пострадали два пассажира, обе женщины 1993 и 1984 годов рождения. Одна из пациенток от полученных травм скончалась в больнице ещё 23 сентября. Женщина 1993 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью. Вторая пациентка находилась в коме.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вторая пациентка женщина 1984 года рождения скончалась в больнице 30 сентября.

По данному инциденту ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.