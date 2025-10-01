За последнюю неделю американская валюта подорожала на 4 тенге.

Курс доллара США, установленный Нацбанком на 1 октября составляет 549,06 тенге, евро - 644,87 тенге, российского рубля - 6,66 тенге. За последнюю неделю американская валюта подорожала на 4 тенге.

В обменных пунктах Уральска курс валют установился следующим образом:

Доллар США: покупка - 548 тенге, продажа - 551 тенге.

Евро: покупка - 641 тенге, продажа - 649 тенге.

Российский рубль: покупка - 6,55 тенге, продажа - 6,7 тенге.

Между тем, по информации аналитического канала DataHub, тенге теряет позиции к доллару пять из девяти завершившихся месяцев 2025 года. При этом максимальное падение его стоимости отмечалось по результатам июля, когда доллар дорожал сразу на 4,1% (21,14 тенге).

Резкое изменение обменного курса монетарные власти тогда связывали с ростом объема денежной массы из-за «значительных расходов в том числе на инфраструктурные и социальные проекты», хотя изначально предпосылок к нему не видели (благоприятный внешний фон, сезонный характер внутренних факторов). Итогом, как можно было ожидать, стало проведение валютных интервенций.

За август тенге даже немного укрепился к доллару. Однако сентябрь начал с плавного ослабления, которое к концу месяца резко ускорилось. Подобная динамика привела к новым историческим антирекордам.

Пока Нацбанк не выступал с комментариями по поводу сентябрьского ослабления. О том, проводились ли в минувшем месяце валютные интервенции, также ничего неизвестно, так как традиционный обзор по валютному рынку Нацбанком еще не опубликован.

Дополним, что антирекорды тенге бьет и по отношению к евро. Курс европейской валюты достиг максимума на 1 октября – 644,87 тенге, что на 2,6% (16,56 тенге) больше, чем месяцем ранее. А вот к рублю тенге укрепляется второй месяц подряд после длительной серии ослабления, в этот раз – на 0,6% (0,04 тенге), до 6,66 тенге на 1 октября. Напомним, что официальные курсы тенге/рубль и тенге/евро рассчитываются через кросс-курсы, с учетом курса доллара.







