Две иномарки столкнулись в центре Уральска: пострадавшая скончалась в больнице

Авария произошла 23 сентября в 11:45. Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь по улице Маншук Маметовой при повороте налево в сторону улицы Абубакира Кердери не пропустил Toyota Mark X. В результате столкновения пассажиры Chevrolet Cobalt получили травмы.

Позже стало известно, что в аварии пострадали двое пассажиров, обе женщины 1993 и 1984 годов рождения. Их госпитализировали в Областную многопрофильную больницу.

26 сентября в управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что одна из пациенток от полученных травм скончалась в больнице ещё 23 сентября. Женщина 1993 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью. Вторая пациентка сейчас находится в коме. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое.

По данному инциденту ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.







