Две иномарки столкнулись в центре Уральска: есть пострадавшие

Авария произошла 23 сентября в 11:45. Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь по улице Маншук Маметовой при повороте налево в сторону улицы Абубакира Кердери не пропустил Toyota Mark X.

— В результате столкновения пассажиры Chevrolet Cobalt получили травмы. Их госпитализировали в Областную многопрофильную больницу. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — пояснили в ведомстве.

В управлении здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать состояние пострадавших позже.











