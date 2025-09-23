Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве признал тот факт, что в этом году в стране взлетели цены на картофель. Напомним, на полках Уральска цена этого продукта достигала 420 тенге за кило. Причиной тому было увеличение спроса со стороны других стран. Более 600 миллионов тонн казахстанского картофеля вывезли на экспорт.

– Это небывалый показатель за последние 10 лет для нашей страны. Всего в прошлом году было произведено 2,6 миллиона тонн картофеля, 600 миллионов тонн отправили на экспорт. Поэтому в стране выросли цены. Поэтому в этом году мы увеличили площади выращивания картофеля на 11 тысяч гектаров. В этом году мы планируем собрать 2,7 миллиона тонн урожая. На сегодня собрано 1,8 миллиона тонн. Фермеры отпускают этот овощ по 80-100 тенге за килограмм. Сегодня мы закупаем картофель для стабфондов, – отметил министр.

Вместе с этим он подчеркнул, что в этом году в отличие от предыдущего года министерство заключает договор с крупными поставщиками торговых домов, поэтому в этом году проблем с ценами на этот продукт возникнуть не должно.