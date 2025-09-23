Если долг превышает 1 МРП и не погашен в течение 30 рабочих дней, начинается принудительное взыскание.

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили, что налог на имущество за 2024 год нужно оплатить не позднее 1 октября 2025 года, передает нурюко

Что облагается налогом?

В 2025 году имущественный налог объединяет два налога:

Недвижимость — квартиры, дома, гаражи, дачи, парковочные места и другие объекты.

Земельные участки — кроме охраняемых территорий, земель запаса, лесного фонда, а также парков, дорог и улиц.

Налог начисляется только на имущество, расположенное в Казахстане. Также есть подоходный налог с продажи имущества. Его платят граждане, если они продали квартиру, дом, землю, машину или другое имущество дороже, чем купили, при условии, что владели этим имуществом менее года. При этом налог начисляется только на прибыль — то есть на разницу между ценой покупки и продажи, а не на всю сумму сделки. Ставка для резидентов Казахстана составляет 10%. Расчёт налога производится автоматически на основе данных госкорпорации «Правительство для граждан» и срока владения имуществом. Информация о начислениях доводится до собственников через push-уведомления банков, а также через приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.

— С 2 октября 2025 года физическим лицам, не исполнившим налоговое обязательство в срок, будут направлены уведомления о наличии налоговой задолженности. В случае, если сумма задолженности превышает 1 МРП, то по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение 5 рабочих дней передается частным судебным исполнителям, — сообщили в ведомстве.

В случае не уплаты налога с вас могут взыскать исполнительский сбор до 25% от суммы долга, арестовать банковские счета, ограничить выезд. Единственные, кто освобожден от уплаты налога: герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, люди, которые удостоены государственных званий и наград, ветеранов ВОВ.

От платежей также освобождаются: