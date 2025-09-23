Казахстанцы вложили 2 трлн тенге на образование своих детей за полгода.

По данным аналитического портала EnergyProm, затраты казахстанцев на обучение заметно увеличились. Так, в первом квартале этого года расходы домашних хозяйств на образование составили 16 тысяч тенге — на 12,2% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го.

В региональном разрезе, жители Астаны потратили на образование больше всех — почти 29 тысяч тенге на человека, хотя это на 6,9% меньше, чем годом ранее. На втором месте Туркестанская область — 22,1 тысячи тенге (в 2,4 раза больше, чем в прошлом году), на третьем Алматы — 21,3 тысячи тенге (рост на 4,9%). Жители ЗКО потратили на образование чуть более 15 тысяч тенге. Меньше всего на обучение тратили жители Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, а также Шымкента.

Аналитики посчитали, что всего за первое полугодие 2025 года объём образовательных услуг в стране составил 2 триллиона тенге. Из них 1,7 триллиона тенге оплатил государственный бюджет, 208,5 миллиарда — сами граждане, ещё 37,6 миллиарда внесли предприятия. Больше всего средств ушло на средние школы — 934,4 миллиарда тенге. Далее идут детские сады (298,4 миллиарда) и начальные школы (210 миллиардов).

