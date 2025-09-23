Как сообщили в министерстве торговли и интеграции, в стране запущена горячая линия по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины. Она работает по всей республике и открыта как для граждан, так и для предпринимателей.

- На горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции, - сообщили в минторговли.

Оперативная линия создана для усиления обратной связи с населением и бизнесом, повышения прозрачности на продовольственном рынке, а также своевременного реагирования на сигналы с мест, добавили в министерстве.

Телефоны горячей линии по регионам

Астана 8 (7172) 57-64-02;

Алматы 8 (727) 392-21-54;

Шымкент 8 (7252) 53-07-06;

Область Абай 8 (7222) 35-37-43;

Акмолинская область 8 (7162) 50-29-89;

Актюбинская область 8 (7132) 54-81-26;

Алматинская область 8 (7272) 72-50-083;

Атырауская область 8 (7122) 52-03-91;

Западно-Казахстанская область 8 (7112) 50-00-44;

Жамбылская область 8 (7262) 54-21-69;

Область Жетысу 8 (7282) 41-56-10;

Карагандинская область 8 (7212) 21-42-08;

Костанайская область 8 (7142) 53-46-80;

Кызылординская область 8 (7242) 71-15-30;

Мангистауская область 8 (7292) 43-14-34; 8 (7292) 43-01-17;

Павлодарская область 8 (7182) 55-10-70;

Северо-Казахстанская область 8 (7152) 46-81-33;

Туркестанская область:

Абдусаттаров Нұрдаулет +7 707 111 65 01;

Әшімханов Асқар +7 771 322 82 82;

Область Улытау 8 (7102) 76-30-10;

Восточно-Казахстанская область 8 (7232) 26-72-07.

Напомним, в мясных павильонах и магазинах Уральска повысилась цена на мясо говядины. Сейчас стоимость варьируется от 2500 до 4500 тысяч тенге в зависимости от части тушки. Продавцы мяса объясняют повышение цены тем, что повысилась и закупочная цена.