Как сообщили в министерстве торговли и интеграции, в стране запущена горячая линия по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины. Она работает по всей республике и открыта как для граждан, так и для предпринимателей.
- На горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции, - сообщили в минторговли.
Оперативная линия создана для усиления обратной связи с населением и бизнесом, повышения прозрачности на продовольственном рынке, а также своевременного реагирования на сигналы с мест, добавили в министерстве.
Телефоны горячей линии по регионам
- Астана 8 (7172) 57-64-02;
- Алматы 8 (727) 392-21-54;
- Шымкент 8 (7252) 53-07-06;
- Область Абай 8 (7222) 35-37-43;
- Акмолинская область 8 (7162) 50-29-89;
- Актюбинская область 8 (7132) 54-81-26;
- Алматинская область 8 (7272) 72-50-083;
- Атырауская область 8 (7122) 52-03-91;
- Западно-Казахстанская область 8 (7112) 50-00-44;
- Жамбылская область 8 (7262) 54-21-69;
- Область Жетысу 8 (7282) 41-56-10;
- Карагандинская область 8 (7212) 21-42-08;
- Костанайская область 8 (7142) 53-46-80;
- Кызылординская область 8 (7242) 71-15-30;
- Мангистауская область 8 (7292) 43-14-34; 8 (7292) 43-01-17;
- Павлодарская область 8 (7182) 55-10-70;
- Северо-Казахстанская область 8 (7152) 46-81-33;
- Туркестанская область:
Абдусаттаров Нұрдаулет +7 707 111 65 01;
Әшімханов Асқар +7 771 322 82 82;
- Область Улытау 8 (7102) 76-30-10;
- Восточно-Казахстанская область 8 (7232) 26-72-07.
Напомним, в мясных павильонах и магазинах Уральска повысилась цена на мясо говядины. Сейчас стоимость варьируется от 2500 до 4500 тысяч тенге в зависимости от части тушки. Продавцы мяса объясняют повышение цены тем, что повысилась и закупочная цена.