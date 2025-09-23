За два года 32 пациентам были пересажены ткани почек и печени.

В Узбекистане силовики задержали преступную группировку, которая занималась торговлей человеческими органами и тканями. По информации МВД республики, преступная группа, состоящая из 12 граждан, находила через социальные сети пациентов, страдающих заболеваниями почек и печени, и уговаривала здоровых граждан к продаже своих органов за крупные суммы денег.

— С помощью знакомых за рубежом они занимались фальсификацией документов, удостоверяющих личность, и, представляя доноров и реципиентов как родственников, проводили хирургические операции в частной клинике в одной из соседних стран. В период деятельности организованной преступной группы с 2023 по 2025 год 32 пациентам были пересажены ткани почек или печени. В свою очередь, определенная часть крупных денежных средств, полученных от пациентов, была передана частной клинике для проведения операций и донорам, а остальная часть была распределена между участниками группы, - говорится в сообщении МВД.

Как стало известно, преступная группа также продавала по завышенным ценам сильнодействующие лекарственные препараты для облегчения боли пациентам, у которых не наблюдалось положительных изменений в состоянии здоровья после хирургического вмешательства.

В отношении членов организованной преступной группы было возбуждено уголовное и в настоящее время оно передано в суд.

Фото с сайта МВД Узбекистана