Подписан договор о намерениях купли-продажи акций завода.

Уже несколько лет обсуждается продажа Уральского судостроительного завода «Зенит». Кому именно он достанется редакции так и не ответили. Однако как сообщает hronika.kz, госкомиссия по модернизации экономики одобрила приватизацию завода. Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (национальная компания, созданная при министерстве промышленности и строительства, объединяющая предприятия оборонно-промышленного комплекса по стране) и потенциальный инвестор ТОО AYDA подписали договор о намерениях купли-продажи акций завода.

— В настоящее время ТОО “AYDA” проводит аудит деятельности АО “Зенит” (юридический, финансовый, налоговый и технический), по результатам которого АО “НК “Казахстан инжиниринг” проведёт независимую оценку акций АО “Зенит” и рассмотрит вопрос подписания договора купли-продажи. Новый инвестор берёт на себя обязательства по сохранению профиля деятельности завода, с условиями: не ликвидировать, не реорганизовывать завод, сохранить действующие рабочие места, а также расширить производственную базу, обеспечить обучение персонала и осуществить трансферт технологий по производству судов различной тоннажности, — сообщили в министерстве промышленности и строительства РК журналистам Хроники.

В министерстве уточнили, что доля акций для продажи пока не определена. «Казахстан инжиниринг» сохранит за собой «золотую акцию» — право вето на ключевые решения. Цена сделки тоже ещё не названа, но инвестор готов платить по рыночной стоимости. Ранее говорили, что в обмен на завод турки построят судоверфь на Каспии. Однако официального подтверждения этому пока нет — проект всё ещё на доработке. В настоящее время АО “Зенит” не входит в перечень стратегических объектов.

Редакция «МГ» снова обратилась за комментарием по поводу инвестора АО «Зенит». В АО «Казахстан инжиниринг» сообщили, что вопрос с продажей не решен и сделка по реализации простых акций АО «Зенит» не заключена, и компания продолжает являться собственником данных акций.

— В настоящее время Компанией с потенциальным покупателем ведутся переговоры с учетом обеспечения защиты ее интересов и дальнейшего развития предприятия. Содержание переговоров о конкретных условиях сделки (права и обязанности сторон, сумма, сроки, сохранение профиля деятельности предприятия и т.п.) не подлежат разглашению, ввиду их конфиденциальности и необходимости достижения согласия сторон по всем ее условиям, — ответили в АО «Казахстан инжиниринг».

Сегодня на заводе числятся 700 работников. Предприятие активно развивает гражданское производство. Завод выпускает катера и другую продукцию для речного судостроения, выполняет заказы для нефтегазовой отрасли (металлоконструкции, ёмкости, ремонт буровой техники), а также оказывает услуги по тестированию в заводской лаборатории. Кроме того, принимаются заказы для разных отраслей и населения.

По данным сервиса adata.kz, компания AYDA в Казахстане не зарегистрирована. Зато есть AYDA Integrated Defence Systems, принадлежащая Атаери Танеру. Этот же бизнесмен связан ещё примерно с двадцатью компаниями, включая турецкую головную фирму YDA Group. YDA занимается строительством, энергетикой, авиацией и оборонкой. В Казахстане её структуры уже выполняли госзаказы. Например, поставляли армейские кровати на 800 миллионов тенге и строили инженерные коммуникации для аэропорта в Туркестане на сумму до 8 миллиардов тенге.

Напомним, что в рамках развития завода «Зенит» планируется выпуск продукции военного и двойного назначения, с применением современных технологий и увеличения уровня локализации производства судов малой и средней тоннажности. Потенциальный инвестор должен будет провести модернизацию существующих производственных мощностей завода и внедрять новый технологический цикл строительства судов и плавающих средств.



