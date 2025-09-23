На 1 сентября размер солидарной пенсии составил 95 326 тенге, базовой пенсии – 47 568 тенге.

В министерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что с начала года из республиканского бюджета на пенсии было выделено 2 триллиона 804,4 миллиарда тенге. Из этой суммы 907,4 миллиарда направлено на базовые выплаты и 1 триллион 897 млрд – на солидарные. На 1 сентября 2025 года в стране насчитывается 2 миллиона 503 тысячи пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 142 894 тенге в месяц, из них 95 326 тенге приходится на солидарную часть и 47 568 тенге – на базовую.

С 1 января 2025 года базовая пенсия была увеличена на 6,5% в соответствии с прогнозной инфляцией, а солидарная – на 8,5%, что выше уровня инфляции на 2%. Кроме того, по поручению президента с 2023 года ежегодно повышается базовая пенсия: минимальная доведена до 70% от прожиточного минимума (32 360 тенге), максимальная – до 110% (50 851 тенге).

В ведомстве напомнили, что с июля 2018 года размер базовой пенсии рассчитывается индивидуально, в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. В стаж включается работа до 1998 года в солидарной системе, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы. Если стаж составляет 10 лет или меньше, базовая пенсия равна 70% от прожиточного минимума. За каждый дополнительный год сверх этого срока прибавляется по 2%. Например, при 20 годах стажа пенсия достигает 90%, а при 30 и более годах – максимальных 110%. Если взносы в ЕНПФ перечислялись несколько раз за один месяц, в стаж засчитывается только один месяц. Чем регулярнее и полнее уплачиваются взносы, тем выше базовая пенсия при выходе на заслуженный отдых. Размер солидарной пенсии зависит от трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее шести месяцев) и среднего заработка в предпенсионные годы.





