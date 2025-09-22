Альфия Мостовщикова в 1972 году вышла замуж за сотрудника государственной безопасности (ныне КНБ РК - прим. автора). В общей сложности супруги прожили вместе 48 лет и в браке у них родились двое детей. По долгу службы главы семейства, супруги часто перемещались из одной местности в другую.

– В силу специфики работы мужа, все домашние дела, воспитание и уход за детьми ложились на мои плечи. Порой супруг находился на работе по 24 часа в сутки. Так мы вместе состарились и дожили до пенсионного возраста. В 2009 году я вышла на пенсию по возрасту. Однако тогда в службе социальной защиты скрыли от меня информацию, что я, как жена офицера, имею право на льготный стаж не более 10 лет, при условии, что проживала с мужем в местности, где отсутствовала работа по специальности. Сама я никак не могла узнать и изучить эту информацию, информационные стенды отсутствовали. А пенсионная служба просто скрывает от своих пенсионеров информацию о льготах, которые влияют на конечную сумму пенсии, – рассказала Альфия Мостовщикова.

О льготах, положенных супругам офицеров, пенсионерка узнала лишь в 2017 году из СМИ. Она обратилась в АО НК «Правительство для граждан» и попросила о льготе. Однако Мостовщикова столкнулась в рядом проблем.

– Пенсия у меня минимальная, поэтому дополнительные копейки мне не помешали бы. Но мне отказали считаю из-за незнания и нежелания заниматься этим вопросом. Несмотря на то, что в соответствии с законом РК «О пенсионном обеспечении», орган назначающий государственную пенсию и пенсионные выплаты по возрасту обязаны давать разъяснения по вопросам назначения пенсионных выплат и оказывать содействие гражданам в оформлении соответствующих документов. Тогда я обратилась в департамент социальной защиты ЗКО. Я приложила к заявлению архивную справку с места службы своего мужа из ДКНБ по ЗКО, свидетельство о браке и наши с мужем трудовые книжки. Я снова попросила применить мне льготу. Считаю, что я предоставила более чем достаточно доказательств того, что являлась женой офицера, подполковника КНБ. Такая организация, как ДКНБ такие архивные справки кому попало выдавать не будет, – говорит Альфия Мостовщикова.

В справке указаны все места передислокации мужа пенсионерки во время всего периода его службы. Мостовщикова уверяет, что в те периоды, когда супруга переводили с места на место, она оставалась без работы. Кстати, у неё инженерно-техническая специальность, и в тот период найти работу по профессии было очень сложно.

Однако получить надбавку к пенсии ей удалось не сразу, лишь в 2024 году. За это время тяжело заболел супруг Мостовщиковой, а позже скончался. В период короновирусной инфекции пенсионерка перенесла ковид, а после боролась с осложнениями.

Прибавка составила всего около трех тысяч тенге. Однако делать перерасчет с 2017 года, с момента её обращения, ей отказали. Альфие Мостовщиков посоветовали обратиться в министерство труда и социальной защиты населения, что она и сделала в феврале. Ответа она не получила по сей день.

В мае она вновь отправила обращение, но снова оно осталось без ответа. Тогда Альфия Мостовщикова подала иск в суд Астаны с просьбой обязать министерство ей ответить. Однако административный суд посоветовал ей обращаться по месту жительства. В АО «Казпочта» официально ответили ей, что её обращения были доставлены и вручены ответственным лицам.

– Моя история называется «Хождение по пенсионным мукам на протяжении 15 лет» и образовалась она по вине работников социальной службы. Они допустили множество нарушений статей закона РК. Я пожилой человек, пенсионер, у меня минимальная пенсия и для меня сумма недоплаты положенных выплат с 2017 года является существенной. Я не должна работать за сотрудников департамента, они должны работать и изучать закон. Я просто прошу произвести перерасчет недоплаченной государственной базовой пенсионной выплаты со дня первоначально поданного и зарегистрированного заявления от 12 декабря 2017 года. В заключении хочу сказать, что льгота дается не за красивые глазки, а за те лишения при выполнении своего гражданского долга. Мое поколение его выполнило с честью, а ваша обязанность применить её и исполнить закон, а не скрывать её, как сделали вы в 2009 году. Сколько лет мне потребуется для того, чтобы получить недоплаченную базовую пенсионную выплату? Ещё 15 лет? А доживу ли я? – заключила Альфия Мостовщикова.

В НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» на запрос «МГ» ответили, что при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитываются период проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет в общей сложности.

Для исчисления пенсионных выплат по возрасту подтверждение трудового стажа учитывается за период до 1 января 1998 года.

– В соответствии с пунктом 4 Правил исчисления размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчёта, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту, утверждёнными постановлением Правительства РК от 22 июня 2023 года № 232 , лица, достигшие пенсионного возраста, подают в Государственную корпорацию заявление о назначении пенсионных выплат. Согласно подпункту 3) пункта 6 Правил, для назначения пенсионных выплат по возрасту к документам, перечисленным, заявителем представляются документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя в том числе, документ, подтверждающий проживание супруги военнослужащего, сотрудника специального государственного органа в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности. На основании вышеизложенного сообщаем, что отдельные категории льгот не предусмотрены, поскольку соответствующие периоды включаются в общий трудовой стаж. Выплата доплаты осуществляется в зависимости от продолжительности и подтверждённого периода трудового стажа. Дополнительно сообщаем, что ранее действовавшими нормативными правовыми актами, в том числе Законом РК «О пенсионном обеспечении» от 21 июня 2013 года № 105-V, утратившим силу в связи с принятием Кодекса РК от 20 апреля 2023 года № 224-VII, также предусматривалось включение в трудовой стаж периода проживания супругов сотрудников специальных государственных органов совместно с ними в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по полученной специальности, но не более 10 лет в общей сложности, – сообщили в НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан».

В Министерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что в Казахстане перерасчёт пенсионных выплат по возрасту проводится по заявлению самого пенсионера. Для этого нужно обратиться в отделение Государственной корпорации с необходимыми документами.

Размер пенсии определяется индивидуально — он зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода. Отдельных доплат за определённые периоды работы не предусмотрено. В законодательстве нет отдельной категории для пенсионеров с «периодом проживания супругов военнослужащих», поэтому такой стаж отдельно не учитывается. Перечень документов для оформления пенсии закреплён в правилах. Ознакомиться с ним можно:

при личном визите в отделение корпорации,

через портал eGov,

либо получить письменное уведомление.

Однако в министерстве отказались комментировать ситуацию Альфии Мостовщиковой, сославшись на закон РК «О персональных данных и их защите».