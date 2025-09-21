Его главной целью стало продвижение трудолюбивых и инициативных женщин.

Форум объединил активных, целеустремленных женщин, вносящих реальный вклад в развитие экономики, социальной сферы и культуры региона. Его главной целью стало продвижение трудолюбивых и инициативных женщин, а также создание условий для обмена опытом, укрепления сотрудничества и стимулирования женского предпринимательства.

Среди почетных гостей – профессор, доктор социологических наук, президент АДЖ Казахстана Раушан Сарсенбаева, заместитель председателя Комиссии при Президенте РК по делам женщин и семейно-демографической политике Елена Тарасенко, делегации предпринимательниц из Астаны, Алматы, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей.

Этот год был объявлен Годом рабочих профессий, к тому же исполнилось 30 лет Конституции. Ассоциации деловых женщин Казахстана тоже 30 лет и сегодня является республиканской общественной организацией, которая объединяет женщин в деловой сфере и направлена на созидание и работу во благо общества.

В своем выступлении председатель Ассоциации деловых женщин Западно-Казахстанской области Жансулу Туремуратова подчеркнула, что благодаря государственным программам поддержки женского предпринимательства в Приуралье значительно выросло число женщин, добившихся успеха в различных сферах. Она выразила благодарность всем, кто, несмотря на сложности рыночной экономики, не только нашел свое дело, но и внес ощутимый вклад в развитие региона.

— Этот год посвящен 30-летию Ассоциации деловых женщин Казахстана. И данный форум открывает ряд юбилейных мероприятий. Наша миссия: «Быть видимой и значимой, а значит быть – профессионалом и лидером». Мы прославляем работающую женщину. Для этого к вам приехали около 40 участниц со всей страны. Форумы Ассоциации деловых женщин Казахстана – это мероприятия, которые проводятся для поддержки женского предпринимательства, развития деловой сферы и объединения женщин-предпринимательниц, — говорит президент АДЖ Казахстана Раушан Сарсенбаева.

Программа форума была насыщенной: обсуждались актуальные вопросы развития малого и среднего бизнеса, поддержки социально ориентированных проектов, повышения роли женщин в общественной жизни. Участницы делились историями успеха, презентовали свои проекты, говорили о развитии цифрового контента, индустрии моды, образования, что сделали за прошедшие 30 лет. Особую атмосферу мероприятию придали мотивационные выступления, показ видеоматериалов о женщинах-предпринимателях, а также церемония награждения самых активных участниц форума.

Кроме пленарного заседания прошли четыре панельные секции: «Женщины труда – мой путь, мой успех», в котором члены Ассоциации поделились своими успехами. В свою очередь, это пропаганда труда, неважно, где и кем ты работаешь, труд облагораживает любого человека.

Так, археолог, старший научный сотрудник музея заповедника «Жайық қалашығы» Яна Лукпанова является членом Ассоциации. Она рассказала о своем трудовом пути, который повлиял на дальнейшее ее развитие, о своей профессии, как женщины Ассоциации вдохновили ее на открытие бренда «Таксай голд».

— Я занимаюсь не только наукой, но и пропагандой своих научных открытий, которые хочу преобразовать в бренд «Таксай голд», подразумевающий под собой туристические маршруты, сувенирную продукцию, тесно связанную с историей Приуралья и Казахстана, — поделилась археолог.

Вторая сессия: «Женщины аула, окрыленные трудом» – здесь были представлены женщины из села, кто свой трудовой путь прошел, работая в сельскохозяйственной сфере. Мангистауская область, где, казалось бы, только голая степь. Но ничего невозможного нет, стоит только захотеть, – решила Юля Халиева, и занялась разведением породистых коз. О себе рассказала Гулжанат Кажгалиева, которая в селе Чапаево Акжаикского района открыла детский сад «Акбота». У нее очень прекрасная программа по воспитанию подрастающего поколения в духе традиционных семейных ценностей.

Надежда Каюпова из села Бисен Жанибекского района отработала 42 года токарем. На выбор профессии повлиял образ в то время первого руководителя СССР Л.Брежнева, который начинал свою трудовую деятельность токарем. После окончания Гурьевского технического училища №9 вернулась в родной поселок и стала работать токарем. Она вытачивала детали для сельскохозяйственной техники, болты, гайки, шпильки – все, что необходимо для того, чтобы успешно прошли посевная и уборка.

Третья панельная секция – «Женщина мать – она же труженица» –современная образованная, мотивированная, сильная, стойкая женщина. Женщины могут быть не только домохозяйками, но и лидерами в бизнесе, в политике, государственных органах власти. Научные социологические исследования показали, что, когда хотя бы 30% женщин вовлекается в управление страной, те государства имеют большой экономический рост. Здесь были представлены заместитель председателя Комиссии при акиме г.Астаны по делам женщин и семейно-демографической политике, советник акима по вопросам гендерной политики Назгуль Макжан, начальник отдела по договорной работе и закупкам КПО б.в. Нургуль Мухитова и руководитель отдела приема граждан партии «АMANAT», выпускница программы «Томирис» Гаухар Шайхиниязова, которые также поделились своими достижениями.

Финалом было чествование 15 многодетных матерей со всех районов области и города. Среди них многодетная мама шестерых детей Гаухар Нурболатова, которая стала победительницей республиканского конкурса для замужних женщин «Миссис Казахстан Globe-2025». Она будет представлять нашу страну на международном уровне.

— Я считаю, что АДЖ имеет позитивное влияние на женщин. У нас и миссия заключается в том, чтобы делать женщину видимой и значимой, а значит профессионалом и лидером. Можно быть лидером и в семье, ведь на женских хрупких плечах держится вся семья, — говорит директор ИП «Гулдену» Анна Юкова, которая в бизнесе 25 лет, из них 13 лет в сфере школьного питания.

Форум еще раз подтвердил, что деловые женщины региона успешно трудятся в своих сферах и вносят реальный вклад в развитие общества. Участницы мероприятия получили новые идеи, импульс к развитию и вдохновение для будущих проектов.

Оксана КАТКОВА,

