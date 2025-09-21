Подозреваемый предлагал не только посодействовать при получении прав, но и якобы помогал с переводами в другие учебные заведения.

В ЗКО задержали 31-летнего жителя города Актобе. Его подозревают в мошенничестве. По данным polisia.kz, мужчина знакомился со своими жертвами через социальные сети. Он предлагал им помощь в переводе в другие учебные заведения или посодействовать при получении водительских прав. От его действий пострадали 10 жителей области. Общий ущерб составил 1 миллион 400 тысяч тенге.

Мужчину удалось задержать в Алматы, его доставили в Уральск и поместили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Также проверяется его возможная причастность к аналогичным преступлениям в других регионах Казахстана.

Напомним, что ранее 36-летний житель Актобе обманул семь казахстанцев пообещав им авто из Дубая по приемлемым ценам. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, превысил 50 миллионов тенге.