С начала 2025 года выпущено 14,8 миллиарда сигарет.

По данным Бюро нацстатистики, в августе 2025 года производство сигарет достигло рекорда за последние 11 лет — почти 2,4 миллиарда штук. Это на 25% больше, чем в июле, и на 33% больше, чем в августе прошлого года.

С начала 2025 года выпущено 14,8 миллиарда сигарет, что также на треть превышает показатели 2024-го. Рост частично связан с запуском нового завода в Карасайском районе Алматинской области. О его открытии сообщили ещё весной, а первые данные о выпуске продукции появились только по итогам августа. Однако эксперты отмечают: даже без этого завода объёмы всё равно были бы очень высокими.

Напомним, что стоимость золота обновила исторический максимум. В ходе торгов цена драгоценного металла поднялась до нового рекордного значения в 3 728,32 доллара за тройскую унцию.





Фото с сайта pixabay





