Ему удалось обмануть семь человек.

Полицейские задержали 36-летнего жителя Актобе, подозреваемого в мошенничестве.

По данным регионального департамента полиции, мужчина создал в социальной сети Instagram страницу под названием «Автобан Дубай», через которую предлагал услуги по доставке автомобилей из Объединённых Арабских Эмиратов по «приемлемым ценам».

В результате преступных действий пострадали 7 казахстанцев. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, превысил 50 миллионов тенге.

По факту мошенничества начато расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Департамент полиции Актюбинской области призывает граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, не убедившись в достоверности информации и наличии официальных документов. При возникновении подозрительных ситуаций необходимо обращаться в правоохранительные органы.