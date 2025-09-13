В этом году на праздновании Дня города акцент сделали на Год рабочих профессий.

В этом году в честь Дня города в Уральске подготовлена масштабная и насыщенная программа мероприятий. С 10 сентября стартовал молодежный фестиваль «Oral Jastary», реализованный в рамках государственного заказа по инициативе внутренней политики г. Уральска с целью объединить студенческую молодежь, обучающуюся в вузах и сузах Уральска, воспитания патриотизма, межнациональной толерантности и духовного согласия, создания условий для культурного, духовного развития, совершенствования образования и воспитания, творческого роста талантливых людей.

– Направление разное. Основной акцент сделан на Год рабочих профессии, в рамках которого прошел конкурс сварщиков в Западно-Казахстанском индустриальном колледже. В нем участвовало 12 сварщиков, которые выполнили данное им задание. В итоге были выбраны лучшие. В коворкинг-центре «Ozge Epic» прошел конкурс парикмахеров. В нем принимали участие 20 молодых людей от 14 до 35 лет. Еще среди мобилографов был объявлен конкурс на съемку архитектуры и прекрасных видов города. Кроме того, кулинарам области было дано задание испечь торт ко Дню рождения Уральска. На выставке «Мамандығым – мақтанышым» — «Профессия – моя гордость» – каждый колледж и университет представил свои достижения. Показали свои коллекции и дизайнеры, – говорит руководитель отдела внутренней политики г.Уральска Азамат Гиниятов.

Студентки высшего музыкального колледжа им. Г.Курмангазы по специальности «Дизайнер одежды» были одеты в необычные платья в этностиле.

– Такие красивые наряды можно носить только на вечерние мероприятия. Я чувствую себя в этом прекрасном платье как принцесса прошлых веков. Пока я учусь, но на третьем и четвертом курсах буду сама создавать подобные шедевры, – поделилась второкурсница Эльнара Амангельды.

Высший педагогический колледж им. Ж.Досмухамедова представил экспозицию кафедры технологии – это ручная работа в национальном стиле: сумки, верхняя одежда, платья, жилетки, то что учащиеся делали во время занятий или практики. Кафедра дошкольного обучения – все, чтобы разработать мелкую моторику детей, для их развлечения, чтобы свободное время ребенка проходило с пользой. В колледже создан педагогический отряд «Жайык жастары» с 2009 года. Летнюю практику студенты проходят в республиканском учебно-оздоровительном центре для школьников «Балдаурен» в Бурабае. Студенты колледжа не только обучаются, но и развиваются в различных сферах.

Среди кулинаров, представивших сладкую продукцию, был единственный представитель мужского пола – Султан Бейбарыс, студент первого курса факультета «Экономика и бизнес» КазИИТУ. Он испек торт в виде здания областного акимата и прилегающей территории: часы, сквер, проезжая дорога с автобусом и легковыми автомобилями, остановка, стела, деревья, бабочки, светофоры, фонари – все приготовлено из бисквитного теста, шоколада, бисквитного морса, мастики и крема.

По словам его мамы, Дианы Султановой, сын начал готовить с 8 лет. Сначала его увлечение серьезно не воспринимали родные. Но потом, увидев, что мальчик любит готовить, начали его поддерживать. И вот уже на протяжении восьми лет он принимает заказы на торты.

Раушан Кожагелдиева по специальности инженер-технолог, но во время декретного отпуска занялась изготовлением тортов, пирожных и пирогов. Ее хобби переросло в бизнес, и сегодня женщина готовит выпечку из натуральных продуктов, выполняя заказы магазинов, кафе и ресторанов. Вместе со своей командой она испекла 10 килограммовый трехъярусный торт и привезла его из Сырымского района поселка Жымпиты.

Аким города Мурат Байменов после знакомства с представленной выставкой достижений вузов и сузов, кулинаров и дизайнеров на сцене вручил лучшим дипломы и благодарственные письма.

В завершение прошел концерт с участием местных артистов, также исполнил популярные хиты звезда казахстанской эстрады Нурбулат Qanay.

А мы напоминаем, что завтра, 14 сентября, на городском ипподроме пройдет байга, победители которой получат квартиру, машину и миллионы тенге.





Оксана КАТКОВА

Фото автора



