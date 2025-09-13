Минздрав РК опубликовал алгоритм прохождения скринингов.

Что важно знать о скринингах: целевые группы, заболевания, как записаться

Скрининг — это профилактическое обследование, которое помогает выявить болезни на ранней стадии, ещё до появления симптомов. Человек может чувствовать себя здоровым, но иметь скрытые заболевания. Своевременный скрининг позволяет начать лечение раньше и избежать тяжёлых осложнений.

Когда и где можно пройти скрининг?

Порядок и объём скринингов определены Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Согласно закону, каждый гражданин РК обязан проходить профилактические осмотры и скрининги, даже если чувствует себя абсолютно здоровым.

Обследования проводятся бесплатно: они входят в гарантированный объём бесплатной медпомощи (ГОБМП) и пакет медицинского страхования.

Пройти скрининг можно в своей поликлинике по месту прикрепления. При себе нужно иметь удостоверение личности.

Какие болезни выявляют скрининги?

артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца;

сахарный диабет;

глаукома;

рак молочной железы;

рак шейки матки;

колоректальный рак;

вирусные гепатиты B и C;

нарушения мозгового кровообращения.

С 2025 года онкоскрининги включены в ГОБМП и доступны всем гражданам, независимо от наличия медицинской страховки.

Кто и как часто должен проходить скрининг?

40–76 лет — гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, глаукома.

Женщины 40–76 лет — рак молочной железы.

Женщины 30–74 лет — рак шейки матки.

50–76 лет — колоректальный рак (мужчины и женщины).

Мужчины 50–76 лет — нарушения мозгового кровообращения.

Отдельные группы риска (медики, пациенты перед операциями, на гемодиализе, в гематологии, онкологии, трансплантологии и др.) — гепатиты B и C.

Беременные женщины — проверка на вирусные гепатиты.

Почему нельзя пренебрегать скринингом?

Многие болезни долго протекают без симптомов.

Лечение на ранней стадии эффективнее и даёт лучшие результаты.

Скрининг снижает смертность, повышает продолжительность и качество жизни.

Это формирует культуру заботы о своём здоровье.

Как записаться на скрининг?

Обратиться в регистратуру поликлиники.

Позвонить в call-центр.

Использовать мобильное приложение или портал медорганизации.

Иногда вас приглашают сами врачи или медсёстры по спискам.

