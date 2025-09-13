Скрининг — это профилактическое обследование, которое помогает выявить болезни на ранней стадии, ещё до появления симптомов. Человек может чувствовать себя здоровым, но иметь скрытые заболевания. Своевременный скрининг позволяет начать лечение раньше и избежать тяжёлых осложнений.

Когда и где можно пройти скрининг?

  • Порядок и объём скринингов определены Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».
  • Согласно закону, каждый гражданин РК обязан проходить профилактические осмотры и скрининги, даже если чувствует себя абсолютно здоровым.
  • Обследования проводятся бесплатно: они входят в гарантированный объём бесплатной медпомощи (ГОБМП) и пакет медицинского страхования.
  • Пройти скрининг можно в своей поликлинике по месту прикрепления. При себе нужно иметь удостоверение личности.

Какие болезни выявляют скрининги?

  • артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца;
  • сахарный диабет;
  • глаукома;
  • рак молочной железы;
  • рак шейки матки;
  • колоректальный рак;
  • вирусные гепатиты B и C;
  • нарушения мозгового кровообращения.

С 2025 года онкоскрининги включены в ГОБМП и доступны всем гражданам, независимо от наличия медицинской страховки.

Кто и как часто должен проходить скрининг?

  • 40–76 лет — гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, глаукома.
  • Женщины 40–76 лет — рак молочной железы.
  • Женщины 30–74 лет — рак шейки матки.
  • 50–76 лет — колоректальный рак (мужчины и женщины).
  • Мужчины 50–76 лет — нарушения мозгового кровообращения.
  • Отдельные группы риска (медики, пациенты перед операциями, на гемодиализе, в гематологии, онкологии, трансплантологии и др.) — гепатиты B и C.
  • Беременные женщины — проверка на вирусные гепатиты.

Почему нельзя пренебрегать скринингом?

  • Многие болезни долго протекают без симптомов.
  • Лечение на ранней стадии эффективнее и даёт лучшие результаты.
  • Скрининг снижает смертность, повышает продолжительность и качество жизни.
  • Это формирует культуру заботы о своём здоровье.

Как записаться на скрининг?

  • Обратиться в регистратуру поликлиники.
  • Позвонить в call-центр.
  • Использовать мобильное приложение или портал медорганизации.
  • Иногда вас приглашают сами врачи или медсёстры по спискам.

Что дальше?

  • Если найдены отклонения — направят на дополнительную диагностику и консультацию специалистов.
  • При подтверждении диагноза назначат лечение и наблюдение.
  • Если всё в порядке — получите подтверждение здоровья и рекомендации по профилактике.