Скрининг — это профилактическое обследование, которое помогает выявить болезни на ранней стадии, ещё до появления симптомов. Человек может чувствовать себя здоровым, но иметь скрытые заболевания. Своевременный скрининг позволяет начать лечение раньше и избежать тяжёлых осложнений.
Когда и где можно пройти скрининг?
- Порядок и объём скринингов определены Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».
- Согласно закону, каждый гражданин РК обязан проходить профилактические осмотры и скрининги, даже если чувствует себя абсолютно здоровым.
- Обследования проводятся бесплатно: они входят в гарантированный объём бесплатной медпомощи (ГОБМП) и пакет медицинского страхования.
- Пройти скрининг можно в своей поликлинике по месту прикрепления. При себе нужно иметь удостоверение личности.
Какие болезни выявляют скрининги?
- артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца;
- сахарный диабет;
- глаукома;
- рак молочной железы;
- рак шейки матки;
- колоректальный рак;
- вирусные гепатиты B и C;
- нарушения мозгового кровообращения.
С 2025 года онкоскрининги включены в ГОБМП и доступны всем гражданам, независимо от наличия медицинской страховки.
Кто и как часто должен проходить скрининг?
- 40–76 лет — гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, глаукома.
- Женщины 40–76 лет — рак молочной железы.
- Женщины 30–74 лет — рак шейки матки.
- 50–76 лет — колоректальный рак (мужчины и женщины).
- Мужчины 50–76 лет — нарушения мозгового кровообращения.
- Отдельные группы риска (медики, пациенты перед операциями, на гемодиализе, в гематологии, онкологии, трансплантологии и др.) — гепатиты B и C.
- Беременные женщины — проверка на вирусные гепатиты.
Почему нельзя пренебрегать скринингом?
- Многие болезни долго протекают без симптомов.
- Лечение на ранней стадии эффективнее и даёт лучшие результаты.
- Скрининг снижает смертность, повышает продолжительность и качество жизни.
- Это формирует культуру заботы о своём здоровье.
Как записаться на скрининг?
- Обратиться в регистратуру поликлиники.
- Позвонить в call-центр.
- Использовать мобильное приложение или портал медорганизации.
- Иногда вас приглашают сами врачи или медсёстры по спискам.
Что дальше?
- Если найдены отклонения — направят на дополнительную диагностику и консультацию специалистов.
- При подтверждении диагноза назначат лечение и наблюдение.
- Если всё в порядке — получите подтверждение здоровья и рекомендации по профилактике.