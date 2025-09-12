Открытый чемпионат приурочен ко Дню города.

Квартиру, автомобиль и миллионы тенге разыграют на байге в Уральске

14 сентября в Уральске пройдет открытый чемпионат Западно-Казахстанской области по национальным видам скачек и скорым скачкам «Жайық жүйрігі-2025».

Чемпионат пройдет по пяти дистанциям. Это аламан-байге на дистанции 31 км, где за первое место победитель получит квартиру, за второе место — 3 млн тенге, за третье — 2 млн, четвертое — 1 млн, а за пятое место — 500 тысяч тенге призовых.

Автомобиль получит победитель топ-байги на дистанции 16 км.

Кроме того, денежные призы разыграют в кунан-байге на дистанции 11 км, и ушкыр-байге на дистанции 2000 и 1400 км.

Чемпионат пройдет на городском ипподроме. Ожидается участие спортсменов из Атырау, Актобе, Уральска и районов области. К слову, из города на ипподром можно добраться на маршруте №9.