С 1 сентября по 1 ноября в Атырау проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Участок», в ходе которого выявляют нарушения, обходят участки и повышают правовую грамотность населения.

— Стражи порядка проверили почти 29 тысяч домовладений и дворовых территорий, в ходе обходов выявили полсотни незаконно сдаваемых квартир. Установили 80 подростков, допустивших нарушение общественного порядка, — пояснили в департаменте полиции региона.

С начала ОПМ по области привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка более 2000 человек.