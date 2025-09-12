Судя по разрозненным сообщениям, «41-летняя жительница Тараза подала заявление в полицию и обвинила своего 21-летнего сына в изнасиловании».

В соцсетях появилась информация о якобы произошедшем в Таразе изнасиловании, в котором пострадала мать возможного преступника, передаёт «Мой ГОРОД» со ссылкой на SHYNDYK.KZ.

Судя по разрозненным сообщениям, «41-летняя жительница Тараза подала заявление в полицию и обвинила своего 22-летнего сына в изнасиловании».

— В полиции Тараза по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 120 УК РК «Изнасилование». Стражи порядка задержали 22-летнего подозреваемого. Его водворили в ИВС, ― говорится в комментарии пресс-службы ДП Жамбылской области.

Ведутся следственные мероприятия. В соответствии со статьёй 201 УПК РК, иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению. По вышеназванной статье обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

