Как пишет Orda.kz, 31-летний коллега погибшего (медицинский брат) заранее спланировал преступление. Он знал, что врач живёт один и хранит деньги в банке. Чтобы получить доступ к его счетам, подсудимый установил банковское приложение на телефон Айсагалиева и запомнил пароль.

В ночь на 25 мая, вернувшись из Астаны после операции, врач впустил коллегу к себе домой. Тогда его ударили ножом и топором, а тело спрятали в морозильник. Затем обвиняемый перевёз тело в другое место. А деньги он снял в банкоматах. Всего медицинский брат похитил у старшего коллеги более семи миллионов тенге.

Подсудимый раскаялся и попросил рассматривать дело с участием присяжных заседателей.

Абай Айсагалиев был уважаемым врачом-нефрологом. Десятки лет проработал в медицинской сфере. В Актобе его хорошо знали и ценили как профессионала.

Фото: pixabay.com