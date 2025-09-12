В Уральске на проспекте Назарбаева, возле остановки «Типография», убрали знак «Пешеходный переход», а разметку на дороге закрасили. Полицейские объяснили это тем, что этот участок, согласно анализу, является аварийно опасным. Но горожане всё равно продолжают перебегать дорогу в этом месте, а водители снижают скорость.

Если ранее выход к бывшему пешеходному переходу был закрыт лентами, то теперь полицейским пришлось с обеих сторон установить ограждения. Все дело в том, что уральцы по привычке продолжают перебегать дорогу теперь уже в запрещенном месте. Если некоторые водители при виде людей снижают скорость, то другие продолжают движение. К слову, на этом месте уже произошло несколько аварий. К счастью, пока обошлось без жертв.