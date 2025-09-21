Водителей отправляют на склад временного хранения и просят не разгружать товар до понедельника.

Сотни фур с грузом отправили на проверку в ЗКО: у водителей изъяли документы до понедельника

В мессенджере WhatsApp распространилось сообщение, что якобы «из-за разногласий между Казахстаном и Россией по соглашению о таможенном союзе временно остановлен въезд и выезд грузов через границу».

— Все грузы находящиеся в пути, сейчас задерживаются на пограничном пункте и ожидают решения. Переговоры пока не завершены. Дата завершения переговоров неизвестна, — говорится в рассылке.

Фото присланное читателем «МГ»

Позже в редакцию обратились водители большегрузов. Они рассказали, что после прохождения границы их направляют на склад временного хранения, забирают техпаспорта и выдают акт. По словам водителей, департамент госдоходов якобы получил указание проверить грузы.

— Мы прошли российскую таможню как положено через сканер, на казахстанской границе нас отправили на склад временного хранения. Сейчас здесь скопилось около двухсот машин, все с нескоропортящимся грузом. У нас забрали техпаспорт, взамен дали акт, сказали товар не разгружать, в понедельник будет проверка. Никто ничего не смотрел, сегодня выходной, сказали завтра приехать, при этом забрали документы на машину, — рассказывает водитель большегруза.

Очевидцы снимают на видео столпившийся грузовой транспорт к подъезду в СВХ в Уральске.



Еще 20 сентября «МГ» обратился за комментариями в региональный департамент госдоходов, однако до сегодняшнего дня получить ответ от ведомства не удалось. В пресс-службе департамента сообщили, что готовят официальный ответ на запрос редакции.

Фото предоставлено водителем большегруза








