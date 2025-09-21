В 2025 году помощь от государства получили 443 человека.

В 2025 году казахстанцы получили свыше 570 миллиардов тенге в виде пособий и выплат при рождении и уходе за ребёнком. По данным министерства труда и соцзащиты, помощь была оказана 443 тысячам казахстанцев. Пособие на рождение ребёнка получили 230,8 тысяч семей на сумму 41,7 миллиарда тенге. Только в августе это пособие оформили 29,2 тысячи человек на 5,3 миллиарда тенге. Оно доступно гражданам Казахстана, кандасам и иностранцам, постоянно проживающим в стране, если у них родился или усыновлён ребёнок, либо они взяли его под опеку. Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет выплачивается ежемесячно тем семьям, где родитель не участвует в системе обязательного социального страхования. С начала года такую поддержку получали в среднем 124,3 тысячи человек на общую сумму 29,1 миллиардов тенге, в августе – 125,8 тысяч человек на 3,7 миллиарда тенге.

Размеры пособий зависят от месячного расчётного показателя (МРП). В 2025 году они увеличены на 6,5%. Размеры пособий на рождение ребенка в этом году составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающие граждане получают выплаты из госфонда социального страхования. Во время отпуска по беременности и родам назначается единовременная выплата, размер которой зависит от дохода. С начала года её получили 148,3 тысячи человек на сумму 210,6 миллиардов тенге. Средний размер составил около 1,5 миллиона тенге. Также фонда выплачиваются ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет – 40% от среднемесячного дохода. За восемь месяцев такую помощь оформили 170,4 тысячи человек на сумму 289,3 миллиардов тенге. Средний размер выплаты составил 87 849 тенге.

Ранее мы писали о том, что в ЗКО упал уровень рождаемости. по данным за июль 2025 года, в области родилось — 4800 человек (на 16,4% меньше, чем в январе-июне 2024 года).



