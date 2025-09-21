После рассмотрений обращений были проведены внеплановые проверки, по итогам которых на некоторых объектах выявлены нарушения санитарных требований. Наложено 16 административных протоколов на сумму 2 988 320 тенге.

Руководитель Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Гаухар Дуйсегалиева рассказала, что за восемь месяцев это года к ним в ведомство поступило более двух сотен обращений.

Обращения были связаны в основном с такими вопросами, как благоустройство территории, установка мусорных контейнеров, антисанитарное состояние помещений, нарушение тишины, безопасность и качество пищевых продуктов, санитарные условия в школах и детских садах, а также соблюдение санитарных требований в медицинских учреждениях.

Стоит отметить, что обращения принимают через электронное правительство или в письменном виде в канцелярию управления.




