Это событие стало значимым не только для жителей региона, но и для всей страны.

В Актюбинском регионе по случаю 350-летнего юбилея Мөңке би были организованы масштабные культурные, научные и спортивные мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию национального наследия. В частности, были представлены историческая драма «Мөңке би», международная научно-практическая конференция, национальные спортивные игры, поэтические состязания, а также большой концерт оркестра народных инструментов. Этноаул, состоящий из 60 белоснежных юрт, принял более 20 тысяч горожан и гостей региона.

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

В торжествах приняли участие видные деятели науки, культуры и политики, эксперты из Казахстана и зарубежных стран. В церемонии возложения цветов к памятнику вместе с акимом области Асхатом Шахаровым приняли участие и почетные гости, прибывшие на торжество. Юбилей продолжился в концертном зале «Өнер орталығы». Там прошла международная научно-практическая конференция «Мыңжылдықты болжаған Мөңке би».

Выступая на конференции, аким области Асхат Шахаров отметил важность сохранения памяти о великом мыслителе, справедливом бие и просветителе, подчеркнув, что его мудрость и справедливость остаются примером для нынешнего и будущего поколений.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая отметил: «Наши выдающиеся исторические личности достойны увековечивания. Память о них – неотъемлемая часть общенациональной идентичности, хранить ее – наш гражданский долг».

— С семи лет Мөңке би выносил справедливые решения и умел одним словом удержать внимание слушателей. Он одна из тех ярких исторических фигур, о которых говорил Президент. Мөңке Тілеуұлы стал не только выдающимся сыном своей эпохи, но и мудрецом для грядущих поколений. Пусть заветы великого бия укрепляют единство народа и служат во благо светлого будущего молодежи, — отметил аким в поздравительной речи.

В этноауле, созданном в жилом массиве Акшат в Актобе, было установлено 60 юрт. Официальное открытие мероприятия началось с исполнения кюя Мөңке би «Қиқу дәурен» в исполнении казахского оркестра народных инструментов имени А. Жубанова. Аким области Асхат Шахаров выступил с приветственной речью и вместе с гостями осмотрел этноаул. Более 20 тысяч гостей отведали национальные блюда, посетили выставку изделий народных ремесел и стали свидетелями казахских обрядов и традиций. 350-летие Мөңке би стало значимым событием не только для жителей региона, но и для всей страны, подчеркнув важность сохранения духовного наследия, исторической памяти и культурной самобытности казахского народа.

