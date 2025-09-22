Во время ОПМ участковые инспекторы полиции знакомятся с жителями своих административных участков, изучают проблемные вопросы, обходят все жилые и служебные помещения, а также проводят проверки с целью выявления правонарушений.

С начала проведения ОПМ «Участок» в Актюбинской области участковые инспекторы проверили по месту жительства около 2,5 тысяч владельцев оружия. В результате, за нарушение правил хранения и ношения оружия 32 владельца привлечены к административной ответственности. Кроме того, у граждан было изъято 4 единицы огнестрельного оружия, хранившихся незаконно.

В ходе подворовых обходов участковые также активно выявляют случаи незаконного проживания. На сегодняшний день установлено 124 случая сдачи жилья в аренду без регистрации в налоговых органах, а 919 граждан привлечены к ответственности за проживание без регистрации по месту жительства в соответствии со статьей 492 КоАП РК.

– Особое внимание уделяется обеспечению безопасности в общественных местах. С начала мероприятия за распитие алкогольных напитков в общественных местах к административной ответственности по статье 440 КоАП РК привлечены 475 правонарушителей. Во время обхода дворов и жилых домов выявлено и уничтожено 10 надписей с рекламой наркотических веществ (нарко-граффити), нанесённых на стены зданий. Также за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан привлечены к ответственности 80 иностранных граждан, – сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

ОПМ «Участок» направлено на укрепление доверия граждан к полиции, профилактику правонарушений и создание безопасной среды в каждом дворе и в каждом доме.