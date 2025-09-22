Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки с наркотическим средством растительного происхождения. Речь идёт о посылке, которая пришла в Алматы из США.



По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества.

— Сотрудники полиции регулярно проводят оперативные и специальные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков. Это не единичный случай, подобные эпизоды выявлялись и ранее. Мы будем продолжать системную работу, чтобы пресекать такие правонарушения. Закон одинаков для всех, и неотвратимость наказания — один из ключевых принципов нашей работы, — подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещён под стражу.

Фото: pexels.com