Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По данным Генпрокуратуры, следствие установило, что подозреваемый, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путём заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании, похитил свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО «Самрук-Энерго».

Указанные средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В феврале этого года его задержали на территории России, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан.

Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор. Другие участники преступления в мае текущего года осуждены к различным срокам лишения свободы. За совершение инкриминируемого деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: pexels.com