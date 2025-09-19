За такие нарушения предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что за восемь месяцев 2025 года в Казахстане осудили 11 человек за разжигание национальной и религиозной розни. Один из случаев — житель столицы, который во время прямого эфира в TikTok с использованием нецензурной брани оскорблял представителей другой нации, провоцируя конфликт на национальной почве.

Суды признали вину всех обвиняемых, и они получили разные сроки лишения свободы. Приговоры уже вступили в законную силу.

Прокуратура напоминает: любые слова и действия, способные вызвать вражду между людьми разных национальностей или вероисповеданий, караются законом. За такие нарушения предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в 2022 году житель Уральска Денис Рудных разговаривал в чат рулетке с тремя людьми под флагом Казахстана. Иностранный собеседник завел тему войны в Украине и переходил на сепаратистские высказывания, которые собеседники из Казахстана активно поддержали. Также предложили первыми «забрать Уральск и Чапаево», «дать им в руки автомат». За эти высказывания оба мужчин получили тюремный срок.

