Погасить задолженность можно через любой банк второго уровня или филиала Казпочты, в приложении для мобильных устройств «e–Salyq Azamat».

Как сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов ЗКО, на 11 сентября задолженность по налогу на транспорт составила 266,4 миллиона тенге.

Погасить задолженность можно через любой банк второго уровня или филиала Казпочты, в приложении для мобильных устройств «e–Salyq Azamat», и, если получили PUSH-уведомления, в мобильных приложений «Каспи банк» и «Халык банк».

Чтобы самостоятельно определить размер налога на транспорт и задолженность, можно использовать калькулятор на сайте kgd.gov.kz.

Самая большая недоимка по налогу за транспорт у жителя ЗКО составила 3,9 миллиона тенге.

Фото: freepik.com