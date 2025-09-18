Все владельцы квартир, домов, дач, гаражей и земельных участков должны оплатить налог на имущество за 2024 год.

Комитет государственных доходов напомнил, что 1 октября истекает срок уплаты налога на имущество за 2024 год физическими лицами – собственниками недвижимости и земельных участков.

Этот платёж рассчитывается он на основании данных о кадастровой стоимости объектов и фактического срока владения ими.

Как отметили в КГД, уведомления с суммами налога были направлены ещё в июле в бумажном виде и через мобильные приложения банков второго уровня в формате push-уведомлений. Таким образом, у всех собственников была возможность заранее ознакомиться с суммой к оплате.

Если налог не поступит до 1 октября, уже со следующего дня начнется начисление пени за каждый день просрочки. Кроме того, налоговые органы будут рассылать уведомления о наличии задолженности.

Дальше санкции будут ужесточаться. С 14 ноября по долгам свыше 1 МРП (3 692 тенге) начнётся вынесение налоговых приказов о взыскании. Если после этого налог не будет оплачен в течение пяти рабочих дней, документы передаются частным судебным исполнителям.

Частные судебные исполнители, действуя в рамках закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», имеют право:

накладывать арест на банковские счета и денежные средства должника;

ограничивать операции с недвижимостью и другим имуществом;

при задолженности от 40 МРП (147 680 тенге) — выносить запрет на выезд за пределы Казахстана.

Фото: pixabay.com