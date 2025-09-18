В суде Атырау огласили приговор в отношении троих человек. Их обвинили в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем. Расследование проводил департамент АФМ по Атырауской области.

Следствием установлено, что Тюякпаев, Аргалаш и Булатова организовали схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов путём оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 миллиарда тенге. В результате государству причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 миллиона тенге. Наряду с этим, что Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 миллиона тенге путём перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги.

Суд наложил арест на имущество, а именно 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом. Подсудимые во время следствия добровольно возместили 236 миллионов тенге.

Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы – квартира в Атырау и автомашина. В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: pexels.com