Концепция охватывает школы и организации технического и профессионального образования.

По данным Министерства просвещения РК, министр Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подписали Совместный приказ об утверждении Концептуальных основ внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025–2029 годы.

Документ разработан по поручению главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана, и стал важным этапом модернизации образования. Впервые закрепляются единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании, включая вопросы этики, правового регулирования, защиты персональных данных и академической честности.

Она предусматривает интеграцию ИИ-тем, создание цифровых учебников, формирование у обучающихся ИИ-грамотности, развитие проектной деятельности, повышение квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create.

Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ.

– Подписание совместного приказа открывает новую страницу в развитии отечественного образования. Концепция не только определяет стратегические приоритеты, но и закрепляет четкий механизм внедрения, систему мониторинга и дорожную карту, что обеспечит системное, ответственное и безопасное использование AI в школах и колледжах Казахстана. При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет учителя, а усиливает его роль. Все значимые решения в образовательном процессе остаются за человеком, – заявил Гани Бейсембаев.

Казахстан вошёл в число первых стран, утвердивших собственный национальный подход в этой сфере, опираясь на рекомендации ЮНЕСКО, ОЭСР и ЕС.

Фото: pixabay.com