Запрос на имя премьер-министра Казахстана озвучил мажилисмен Елнур Бейсенбаев.

По словам депутата, гаджеты негативно влияют на психологическое состояние детей, снижают их способность к обучению и мешают развитию живого общения.

– Только в Жамбылской области за первые две недели нового учебного года произошло три трагических случая с участием школьников, в результате которых погибли подростки. В целом в 2024 году в стране было зарегистрировано 1 973 преступления с участием несовершеннолетних, из них 130 – особо тяжкие. С начала 2025 года – уже 938 случаев, – сказал мажилисмен.

Бейсенбаев подчеркнул, что приоритет в школах отдан качеству образования, тогда как воспитательная работа остаётся формальной. У школьников слабо развиты навыки мирного разрешения конфликтов, тогда как психологов в школах недостаточно.

Как указывает парламентарий, социальные исследования во всём мире показывают: постоянное использование смартфонов делает детей более психологически уязвимыми и мешает их социализации. В таких развитых странах, как Франция, Нидерланды, Китай – уже работают ограничения на гаджеты в школах.

– Чтобы укрепить дружбу между детьми, повысить их успеваемость и дисциплину, в школах Казахстана также необходимо ограничить массовое использование смартфонов, – говорится в официальном запросе.

Фото: pexels.com