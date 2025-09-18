Дорога будет закрыта в связи с празднованием Дня города.

Участок дороги закроют на три дня в Уральске

Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, в связи с проведением праздничного гала-концерта, приуроченного ко Дню города, а также подготовительными работами к нему, движение автотранспорта по улице Казыбек би на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би будет временно ограничено с 9:00 18 сентября до 9:00 21 сентября.

Водителей попросили отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, 20 сентября в 20:00 начнётся гала-концерт «Туған қалам – Орал», а в 20:30 пройдёт награждение победителей экологического конкурса «Жасыл қала», конкурса «Лучший будущий специалист рабочих профессий» и авторов лучших творческих работ.

Фото: pixabay.com