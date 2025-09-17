Этот день принесёт облегчение. Венера в благоприятном аспекте к Хирону поможет отпустить чрезмерную критичность и позволить другим просто быть собой.

Весы

Вы почувствуете, как легко принимать любовь и внимание, когда перестаёшь оценивать или искать недостатки. Вселенная показывает вам, что вы ценны, вас видят и любят. Позвольте себе открыться этому чувству.

Стрелец

Стрельцы почувствуют, что настоящая любовь не ограничивает свободу, а поддерживает и вдохновляет. Этот день станет напоминанием, что любовь не всегда выглядит так, как вы себе представляли. Она может быть лёгкой, без бремени и драм, но от этого не менее глубокой. Когда вы перестанете ждать от любви чётких формул, она откроется самым неожиданным образом.

Водолей

Для Водолеев этот транзит станет настоящим пробуждением. Вы привыкли держать дистанцию и с недоверием относиться к глубоким чувствам, но 18 сентября в вашу жизнь способен прийти человек, которому удастся добраться до вашего сердца без лишних усилий. Вы почувствуете, что это что-то настоящее, искреннее и доброе. И главное – вам не захочется от этого защищаться.

