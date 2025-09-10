В полиции просят присмотреться к следующим признакам, если ребёнок:
- без причины не хочет идти в школу или на занятия;
- часто жалуется на головную или боль в животе;
- теряет интерес к учёбе и кружкам;
- возвращается домой с поломанными или пропавшими вещами;
- становится замкнутым, тревожным, молчаливым;
- избегает разговоров о школе и одноклассниках;
- пугается, подозревает, резко меняется в поведении – обязательно обратите на это внимание.
Как поддержать ребенка
- Слушайте и верьте. Даже если проблема кажется вам «мелочью», для ребенка она может быть очень важной.
- Говорите открыто. Спросите: «Как ты чувствуешь себя в школе? Есть ли что-то, что тебя тревожит?»
- Укрепляйте самооценку. Поддерживайте ребёнка и отмечайте его достижения.
- Учите говорить «нет». Развивайте умение защищать свои личные границы.
- Создавайте доверие. Ребенок должен знать, что родители всегда на его стороне.
- Разговаривайте о дружбе, уважении и доброте.
- Развивайте чувствительность: обсуждайте вместе книги и фильмы о героях, столкнувшихся с несправедливостью.
- Ограничивайте агрессивный контент и контролируйте интернет-среду.
- Показывайте личный пример: не допускайте грубости и дискриминации в семье.
Фото: pexels.com