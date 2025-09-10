В полиции просят присмотреться к следующим признакам, если ребёнок:

  • без причины не хочет идти в школу или на занятия;
  • часто жалуется на головную или боль в животе;
  • теряет интерес к учёбе и кружкам;
  • возвращается домой с поломанными или пропавшими вещами;
  • становится замкнутым, тревожным, молчаливым;
  • избегает разговоров о школе и одноклассниках;
  • пугается, подозревает, резко меняется в поведении – обязательно обратите на это внимание.

Как поддержать ребенка

  • Слушайте и верьте. Даже если проблема кажется вам «мелочью», для ребенка она может быть очень важной.
  • Говорите открыто. Спросите: «Как ты чувствуешь себя в школе? Есть ли что-то, что тебя тревожит?»
  • Укрепляйте самооценку. Поддерживайте ребёнка и отмечайте его достижения.
  • Учите говорить «нет». Развивайте умение защищать свои личные границы.
  • Создавайте доверие. Ребенок должен знать, что родители всегда на его стороне.
  • Разговаривайте о дружбе, уважении и доброте.
  • Развивайте чувствительность: обсуждайте вместе книги и фильмы о героях, столкнувшихся с несправедливостью.
  • Ограничивайте агрессивный контент и контролируйте интернет-среду.
  • Показывайте личный пример: не допускайте грубости и дискриминации в семье.

Фото: pexels.com