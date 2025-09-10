Форум стал важной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития гражданского общества, взаимодействия государства и третьего сектора, а также внедрения новых социальных инициатив.

В работе форума принял участие аким области Асхат Шахаров. На площадке форума в региональном университете имени К.Жубанова собрались представители неправительственных организацийт и волонтерских объединений, активисты, а также государственные органы и международные партнеры.

Асхат Шахаров в своем приветственном слове подчеркнул значимость гражданского сектора в устойчивом развитии региона.

— Сегодня институты гражданского общества можно по праву считать стратегическими партнерами государства. Их деятельность охватывает все ключевые сферы – от молодежной политики до культуры, от здравоохранения до экологии. Благодаря общим усилиям укрепляется доверие граждан к государственным институтам и законам, – отметил Асхат Шахаров в своем выступлении.

Также аким акцентировал внимание на задачах, поставленных Главой государства в Послании, таких как цифровизация, развитие человеческого капитала и повышение эффективности взаимодействия между государством, бизнесом и обществом. По словам главы региона, неправительственные организации уже вносят ощутимый вклад в реализацию этих целей.

С докладами выступили заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Елдар Сапаров, президент Ассоциации юридических лиц «Гражданский альянс Казахстана» Бану Нургазиева, председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаева и другие.

Выступающие отметили поддержку инициатив неправительственных организаций: в этом году на их реализацию направлено 2,1 млрд тенге, из которых половина – на районные проекты. Кроме того, были представлены результаты общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Так, при участии 90 тысяч волонтеров было проведено свыше 15 тысяч экологических мероприятий. Представители общественного фонда «Қазақстан халқына» рассказали о развитии сельских малокомплектных школ с использованием цифровых технологий, обновлении их материально-технической базы и оснащении современными кабинетами.

В ходе обсуждения прозвучали предложения по разработке социального маршрута для подростков с особыми потребностями, созданию инновационного ХАБа в Актобе, проведению хакатона с грантовой поддержкой, внедрению корпоративных грантов для креативных индустрий, а также развитию грантовых программ для молодежных НПО и другим направлениям работы.

В целом участники форума подчеркнули, что в Актюбинской области гражданский сектор продолжает активно развиваться и играет все более значимую роль в общественной и государственной жизни региона.

По итогам мероприятия была принята резолюция, предусматривающая внедрение трехлетнего финансирования устойчивых социальных проектов, увеличение объемов государственного социального заказа для НПО, развитие механизмов общественного контроля и открытости госорганов, создание онлайн-портала мониторинга НПО-проектов, создание Научно-технологического инновационного ХАБа в Актобе и решение других задач.

Принятая резолюция станет основой для последующей работы органов власти и гражданского сектора в реализации социально значимых проектов и укреплении партнерства на благо региона.

Форум завершился церемонией награждения активистов и НПО за вклад в развитие гражданского общества.







