Министерство просвещения РК призвало граждан не распространять непроверенную информацию.

В Министерстве просвещения Республики Казахстан на официальном уровне опровергли слухи о закрытии частных школ. Представитель ведомства подчеркнул, что подобных планов в стране не существует и не рассматривается.

Как отметил в ЦСК председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Серик Аширов, согласно закону РК «Об образовании» все образовательные организации — государственные и частные — функционируют в едином правовом поле и подлежат одинаковым требованиям лицензирования, аттестации и контроля.

— Частные школы лицензируются, проходят государственную аттестацию и проверку по тем же правилам, что и государственные учреждения. Это направлено на соблюдение качества образования, безопасность обучающихся и защиту их прав, — подчеркнул представитель министерства.

В ведомстве также уточнили, что прекращение деятельности частных школ возможно только в случае прямого нарушения закона, которое не было устранено в установленный срок. Такие решения принимаются исключительно в соответствии с законодательством и не зависят от формы собственности образовательной организации.

Министерство просвещения призвало граждан не распространять непроверенную информацию, чтобы не создавать необоснованную тревогу среди родителей и учеников.