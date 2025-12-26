На скамье подсудимых директор медицинского учреждения Жанна Дильманова.

Трагедия произошла 31 декабря 2021 года. Тогда в областном перинатальном центре погибла 50-летняя женщина. Она работала лифтером. Женщину насмерть зажало между кабиной грузового лифта и шахтой. Она погибла на месте. На скамье подсудимых Жанна Дильманова, которая является директором перинатального центра. Ей предъявлено обвинение по статье 254 УК РК «Недобросовестное отношение к своим обязанностям».

25 декабря судья Айзада Джумагулова огласила приговор по этому уголовному делу. Так, приговором суда Жанна Дильманова признана невиновной и оправдана за отсутствием в её действиях состава уголовного преступления. Кроме этого отныне она имеет право потребовать возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Гражданский иск потерпевших о возмещении материального и морального вреда суд оставил без рассмотрения.

Кроме этого судья вынесла частное постановление в адрес руководств прокуратуры ЗКО и департамента полиции за грубое нарушение уголовно-процессуального закона следователями и за ненадлежащий надзор за законностью со стороны прокуратуры.

Адвокат Жанны Дильмановой Тамара Сарсенова отметила, что на протяжении четырех лет защита пыталась доказать, что её подзащитная не является субъектом уголовного дела.

– Лифты перинатального центра обслуживала специализированная лифтовая организация, имеющая лицензию, и должна была проводить ремонт и обслуживание лифтов. Кроме этого были лифтер-техник, инженер по ТБО, заместитель главного врача по хозяйственной части, на которого приказом возложено следить за лифтом. Но тем не менее четыре года пытались осудить Дильманову. Из-за ненадлежащего прокурорского надзора и расследования пострадала и потерпевшая сторона, поскольку истекли сроки давности. Сейчас та сторона лишена возможности доказывать вину другого лица. Уважаемый суд вынес оправдательный приговор, мы согласны с ним. В деле были массовые вопиющие нарушения. Мы обращались к президенту, к генеральную прокурору, министру МВД и просила обратить внимание на это беззаконие, - заявила Тамара Сарсенова.

Приговор суда не вступил в законную силу.