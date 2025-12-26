Мужчина вводил граждан в заблуждение, обещая помочь с оформлением земельных участков от акимата.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств под предлогом помощи в получении земельных участков от акимата для ведения малого бизнеса, сообщили в пресс-службе МВД РК.

По данным следствия, злоумышленник вводил граждан в заблуждение, уверяя, что якобы может через знакомых ускорить оформление земли. Получив деньги наличными, он переставал выходить на связь. Одним из потерпевших стал его сосед, которому подозреваемый также обещал содействие, пользуясь доверительными отношениями.

На сегодняшний день зарегистрировано три эпизода мошенничества, а общий ущерб превысил 10 млн тенге. Подозреваемого задержали в другом регионе и водворили в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили, что оформление земельных участков и получение государственных услуг осуществляется исключительно в установленном законом порядке. Граждан призывают не доверять лицам, предлагающим подобную «помощь» за денежное вознаграждение или ссылающимся на мнимые связи в госорганах.