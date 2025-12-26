Он задолжал детям девять миллионов тенге.

В Уральске суд взыскал алименты с местного жителя, который на протяжении пяти лет не оплачивал содержание своих троих детей. Бывшие супруги уже развелись, дети живут с матерью.

И хотя отец детей работает в ТОО охранником, он задолжал за пять лет по алиментам порядка девяти миллионов тенге.

Особое внимание суд уделил 14-летней дочери, которая имеет ограниченные возможности по здоровью: девочка состоит на диспансерном учёте у невропатолога и ортопеда, страдает от ДЦП и спастического двустороннего вывиха бедра. Мать несёт постоянные расходы на её уход и лечение.

Отец детей пояснял, что бывшая жена якобы препятствовала ему общаться с детьми и он принципиально не выплачивал алименты, а позже не мог работать по состоянию здоровья. Суд признал эти доводы несостоятельными: мужчина трудоспособен, инвалидность отсутствует, он может выплачивать алименты.

Суд постановил взыскивать с отца алименты на содержание матери, ухаживающей за ребёнком-инвалидом, в размере 15 МРП ежемесячно до достижения дочерью 18 лет, начиная с момента подачи иска.