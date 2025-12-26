В сети распространяется информация о том, что в одной из школ Уральска якобы произошла поножовщина и школьники получили травмы.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, 25 декабря для учащихся 9–11 классов был проведён новогодний вечер. Во время мероприятия между учащимися 9 и 10 классов произошёл конфликт. В школу незамедлительно вызвали администрацию учебного заведения, классных руководителей, школьного инспектора и родителей.

Оказалось, что причиной конфликта стало недоразумение, связанное с вальсом. Во время инцидента наручные часы одного из учащихся поцарапали руку другому ученику.

– Все обстоятельства произошедшего были всесторонне выяснены, с учащимися и их родителями проведены профилактические и разъяснительные беседы. Претензий друг к другу со стороны учащихся и их родителей не имеется, - сообщили в полиции.

В пресс-службе управления образования ЗКО официально опровергли информацию о том, что между школьниками была поножовщина.

– Дети попросили друг у друга прощения и помирились, - добавили в ведомстве.

Напомним, в октябре в одной из школ Теректинского района школьник ранил ножом другого ученика. Конфликт между подростками возник на почве личных отношений.