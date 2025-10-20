По предварительным данным, между учащимися возник конфликт на почве личных отношений.

В ЗКО один школьник ранил другого во время конфликта

В социальных сетях появилась информация о том, что в пригородной школе Уральска один ученик ранил другого. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что инцидент произошёл в одной из школ Теректинского района, и уже возбуждено уголовное дело.

— По предварительным данным, между учащимися возник конфликт на почве личных отношений. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый — несовершеннолетний ученик — задержан и доставлен в отдел полиции. Законные представители несовершеннолетних, причастных к инциденту, будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, — говорится в сообщении.

Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате района для принятия дополнительных мер и устранения причин, способствующих совершению подобных правонарушений. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова , что о происшествии им известно. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В школе проведут оценку психологического климата.

— Пострадавшему школьнику оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. На месте происшествия работает мобильная группа управления образования, включая регионального уполномоченного по правам ребёнка. Ведётся работа с администрацией школы, родителями и учащимися. Будет дана правовая оценка действиям и бездействию администрации. Это не просто конфликт — это сломанные судьбы двух подростков и уголовная ответственность. Такие случаи — тревожный сигнал для родителей, педагогов и общества, — сообщила Оспанова.

По словам председателя, ответственность за воспитание, безопасность и атмосферу — общая, но с должностных лиц её никто не снимает.