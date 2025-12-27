Также в регионах ожидается метель и гололед.

По данным РГП «Казгидромет», 28 декабря в Западно-Казахстанской области ожидается сильный снег, метель, туман. Температура воздуха днем -5 градусов, ночью до -10.

Снег, низовая метель, гололед прогнозируют синоптики в Актюбинской области. Днем ожидается до 5 градусов мороза, ночью до -17.

В Атырауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед. Днем до 2 градусов тепла, ночью до 7 градусов мороза.

Снег с дождем, гололед ожидаются и в Мангыстауской области. Температура воздуха днем +7 градусов, ночью +3.